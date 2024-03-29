خريطة افتتاحات المساجد اليوم.. 29 جامعا في 11 محافظة

تفتتح وزارة الأوقاف 29 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 22 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطوير، وذلك في 11 محافظة هي «دمياط، وبني سويف، وأسيوط، والجيزة، والإسماعيلية، والبحيرة، والمنوفية، والفيوم، والشرقية، وكفر الشيخ، والأقصر».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد أبو الرزق بمنشية ناصر بقرية السعدية القبلية بمركز دمياط، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الحسيني بعزبة غالي ناروس بمركز ببا، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الشحايتة بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، ومسجد الرضاونة بقرية بانوب بمركز ديروط، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الروضة بحدائق الأهرام، ومسجد فؤاد حجاب بقرية برويش بمركز العياط، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية أم عزام بمركز القصاصين، ومسجد الفرقان بقرية الأبطال بالقنطرة شرق.

وفي محافظة البحيرة، يجري افتتاح مسجد الهداية بعزبة عبد المجيد صالح البستان بمركز الدلنجات، ومسجد عزبة 9 بقرية أحمد علوية بزاوية صقر بمركز أبو المطامير، وفي محافظة المنوفية يجري افتتاح مسجد الدوار بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الرضوان بقرية أبجيج بمركز الفيوم، ومسجد الهدى بقرية السعدة العمدية بمركز إطسا، ومسجد محمد عبد الله المليجي بقرية هويدي بمركز أبشواي، ومسجد العمدة الجديد بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم.

وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح المسجد الجديد بقرية أبو رجب ناطورة بمركز كفر صقر، ومسجد عبد الكريم الضبيع بقرية أباظة بمركز فاقوس، ومسجد الإيمان بالسلاوي بقرية الهجارسة بمركز كفر صقر، ومسجد عرب بلي بعزبة عرب بلي بقرية الملاك بمركز أبو حماد، ومسجد مركز شباب الصالحية القديمة بمركز فاقوس، والمسجد الكبير بقرية كفر العدوي بمركز فاقوس، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد طلبة سعد بقرية الزوايدة بمركز سيدي سالم.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد الفاروق عمر بقرية الصعايدة بمركز الزينية، ومسجد الرحمن بأبو ريفو بقرية رواج بمركز البياضية، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد الشرفاء بقرية الشرفاء بالساحل القبلي بمركز بلطيم، ومسجد السحايت الكبير بمركز الحامول، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد عزبة نصير ببندر أبو المطامير، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد المقاطعة بقرية دير القصير بمركز القوصية، ومسجد عبد الرحيم عبد الحافظ بمدينة القوصية.