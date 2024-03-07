غداً.. افتتاح 6 مساجد جديدة في 3 مراكز بكفر الشيخ

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، 6 مساجد جديدة غدًا الجمعة بمراكز «دسوق، وقلين، والحامول»، ضمن 59 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 50 مسجدًا جديدًا، و9 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح 6 مساجد جديدة بكفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح 6 مساجد جديدة غداً الجمعة، وهي مساجد «عبد القادر مرزوق بقرية سيدي جامع بمركز دسوق، والنور بعزبة لاصيفر البلد بمركز دسوق، وأبو دنيا بقرية شباس الملح بمركز دسوق، وعزبة البيطاوي بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، والزعويلي بقرية شبراطو بمركز قلين، والحلمية الغربي بمركز الحامول».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سوف يُشارك في افتتاح المساجد، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 717 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 717 مسجدًا منها 569 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و148 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 8 فبراير 2024، 11 ألفاً و739 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 16 ملياراً و475 مليون جنيه.