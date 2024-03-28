افتتاح 3 مساجد في كفر الشيخ غدًا «الجمعة الثالثة من رمضان»

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، غدًا، 3 مساجد ما بين جديدة وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير، وذلك بمراكز «سيدي سالم، وبلطيم، والحامول»، ضمن 23 مسجداً تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

افتتاح 3 مساجد في كفر الشيخ

وأكد عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيجري افتتاح مسجدا جديداً، غداً الجمعة، وهو «مسجد طلبة سعد بقرية الزوايدة بمركز سيدي سالم»، كما سيجري افتتاح مسجدين صيانة وتطويرًا وهما «مسجد الشرفاء بقرية الشرفاء بالساحل القبلي بمركز بلطيم، ومسجد السحايت الكبير بمركز الحامول».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سيُشارك في افتتاح المساجد، بحضور عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيراً إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «فضائل العشر الأواخر من رمضان.. والتماس ليلة القدر فيها»، مشدداً على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معاً كحد أقصى.

افتتاح 864 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 864 مسجداً منها 679 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و185 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 29 مارس 2024 عدد 11 ألفاً و886 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 17 ملياراً و30 مليون جنيه.