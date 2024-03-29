لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في ريف حلب بسوريا (فيديو)

صرح الجيش السوري في وقت مبكر من صباح اليوم، باستشهاد نحو 36 من المدنيين والعسكريين نتيجة هجوم نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريف حلب، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما جويا على حلب

وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلاً عن مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا جويًا حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم تزامن مع اعتداء بالطائرات المسيرة نُفذته من إدلب وريف حلب الغربي، بهدف استهداف المدنيين في مدينة حلب وضواحيها.

انفجارات عنيفة

وذكر المصدر أن هجوم الاحتلال أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، وتسبب في خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات عنيفة نتيجة لاستهداف الاحتلال لمستودعات صواريخ تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، ويوثق فيديو على منصة «X» الحادث.

انـ ـفـ ـجـ ـارات عـ ـنـ ـيـ ـفـ ـة مستمرة نتيجة اسـ ـتـ ـهـ ـداف #إسرائيلي لمستودعات صـ ـواريـ ـخ في منطقة #جبرين قرب مطار #حلب الدولي pic.twitter.com/VDqBNBGJeh — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 29, 2024

وأكد المرصد تسجيل انفجارات مماثلة في مناطق السفيرة وكفرجوم غرب حلب، كما أن هناك معلومات تشير إلى استشهاد وإصابة العشرات من العسكريين نتيجة الانفجارات في المستودعات.