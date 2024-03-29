حدث غير مسبوق يشاهده 32 مليون شخص.. علماء يبحثون عن سر المادة المظلمة في الكون

سيكون العالم على موعد مع حدث استثنائي يوم 8 أبريل المقبل، حين يحدث كسوف كلي للشمس، ما جعل العلماء يقررون استغلال الظاهرة التي يشاهدها أكثر من 32 مليون مواطن، من أجل التوصل لاكتشاف غير مسبوق، بشأن مصير الكون.

تم إعداد أكبر وأقوى مسرع للجسيمات في العالم لتحطيم البروتونات يوم 8 أبريل، من أجل البحث عن الجسيمات غير المرئية التي تغذي الكون سرًا بالطاقة، بحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

العلماء يبحثون عن سر الكون

تشير النظريات إلى وجود 17 مجموعة مختلفة من الجسيمات، بينما أكدت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، المعروفة باسم CERN، عام 2012 وجود مجموعة واحدة، وذلك باستخدام مصادم الهادرونات الكبير (LHC).

الآن، أعاد الفريق تشغيل مصادم الهادرونات LHC بعد سبات دام ألآعوام، على أمل كشف المزيد من الغموض، وتحديدًا المادة المظلمة، بحسب التقرير.

بدأ العلماء اختبارات أولية عن طريق إرسال مليارات البروتونات حول حلقة المغناطيس فائق التوصيل في LHC لتعزيز طاقتها والتأكد من أن الآلة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار في حالة صالحة للعمل.

مسارع النووي الكبير أو مصادم الهدرونات الكبير، LHC، يعد أضخم معجل جسيمات وأعلاها طاقة وسرعة في العالم، وهو مبني تحت الأرض على عمق حوالي 100 متر على الحدود الفرنسية السويسرية، وتم إطلاقه لأول مرة في 10 سبتمبر 2008.

يعمل مصادم الهادرونات الكبير (LHC) عن طريق تحطيم البروتونات معًا لتفكيكها واكتشاف الجسيمات دون الذرية الموجودة بداخلها وكيفية تفاعلها.

ماذا سيحدث يوم 8 أبريل؟ حدث استثنائي يشاهده 32 مليون شخص

يستخدم باحثو CERN البروتونات لأنها جسيمات أثقل، حيث يسمح الوزن بفقد طاقة أقل بكثير لكل دورة عبر المسرع مقارنة بالجسيمات الأخرى مثل الفوتون.

وفي 8 أبريل، سيبحث الفريق عن المادة المظلمة، التي تشكل حوالي 28% من الكون الضخم، ولكن لم يتم رؤيتها أو إثباتها من قبل.

سيمنحهم هذا العمل نظرة ثاقبة حول تكوين الكون وحتى مصيره النهائي، ومن المقرر أن تتم التجربة في نفس يوم حدوث كسوف الشمس الكبير.

وتحدث الطاقة الشمسية الكلية عندما يحجب القمر وجه الشمس تماما، مما يجعل الأماكن الخارجية مظلمة لفترة وجيزة خلال النهار.

وسيكون المشهد مرئيا لما يقدر بنحو 32 مليون شخص على طول طريق ضيق عبر أمريكا الشمالية والوسطى.

وسيكون هذا أول كسوف كلي للشمس في الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017.