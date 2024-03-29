مسلسل جودر الحلقة 4.. هل شهرزاد على موعد مع سيف مسرور اليوم؟

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل جودر بحفل راقص للجواري في قصر ياسر جلال الذي يجسد دور شهريار، ليطلب بعدها شهريار من ياسمين رئيس التي تؤدي دور شهرزاد أن تنتهي اليوم من قص الحكاية الخاصة بجودر بالكامل، وألا تنام دون أن تنهيها، وعندما سمعت منه ذلك سألته هل سيقتلها بمجرد انتهاءها من سرد القصة أم لا، وهو ما سنشاهده ضمن أحداث مسلسل جودر الحلقة 4.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 4

شهدت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل جودر مشادة كبيرة حدثت بين جودر بعد أن نضج وأصبح «معلم» في السوق وأحد الفتوات، بعد أن تعرض لأحد الفتيات في السوق والتي تمثل دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، وبعد أن قام بضربه وتأديبه، سقط من جودر الحصن الحصين الذي كان يمنع وصول الشمعيون له، وبمجرد سقوطه أخذه أحد أفراد الشمعيون وذهب به إلى نور اللبنانية التي تجسد دور شواهي، حتى يخبرها أن الطريق أصبح ممهدا للوصول لجودر، ثم تقرر على الفور الذهاب لمصر، لتستكمل الأحداث في مسلسل جودر الحلقة 4 اليوم الجمعة 29 مارس.

شواهي في الملهى للسيطرة على شقيق جودر

وعلى الفور توجهت شواهي وأفراد الشمعيون إلى القصر للعمل في الملهي الذي يسهر به سالم شقيق جودر حتى تقوم شواهي بالسيطرة عليه بأعمال السحر، وحتى تستطيع أن تقوم بإشعال الفتنة بينه وبين جودر، لتجبر الأخير على ترك المكان الذي تربى فيه ليذهب معها حتى تستطيع الوصول لكنز الشمندر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال جودر.