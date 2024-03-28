جودر المصري يفقد حجاب الحماية من الشر في الحلقة الثالثة بسبب حبيبته

تتجه العيون نحو جودر قبل ولادته، وبعد مجيئه إلى الحياة حمل في رقبته حجاب الحماية من الشر، مكتوب عليه اسم الله الحفيظ، الذي يحرسه من كل الشرور، ولكنه فقده في أحد المشاجرات مع شخص، ومن هنا يبدأ الأشرار محاوطته.

منذ أن كان «جودر» طفلا، وهو يرتدي حجابا، لتذهب والدته الفنانة أيتن عامر إلى الشيخ عبد الله، وتطلب منه تفسير ما يحدث، ليحثها على عدم خلع ابنها من الحجاب، لأن العيون تتربص له، حتى قبل أن يولد، ويحمل الحجاب اسم الله الحفيظ، الذي يحرسه من كل شيء، ولكن إذا خلعه أو فقده، يحاوطه الشر ولن يكون قادرًا على النجاة، أو محاربة الأشرار وحده، وجاء ذلك خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جودر.

«جودر» يفقد حجاب الحماية من الشر

وعندما أصبح «جودر» شابًا يافعًا، وجد رجلًا يضايق حبيبته، فيقرر التصدي له، وتوجيه بعض اللكمات إليه، حتى سقط على الأرض، وفي ظل هذا الصدام، فقد «جودر» الحجاب، دون أن ينتبه إلى ذلك، ما يوحي بفقدانه الحماية من الشر، وعثر عليه أحد أعدائه ليقدمه إلى سيده، لتبدأ رحلة الانتقام من «جودر».

فريق عمل مسلسل جودر

مسلسل جودر يدور في إطار فانتازيا فريدة من نوعها، والعمل الدرامي من بطولة الفنان ياسر جلال، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، علي صبحي، ياسر الطوبجي، هنادي مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، وليد فواز، أحمد كشك، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، إنتاج شركتي ميدياهب سعدي، جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.