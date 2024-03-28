نور اللبنانية ساحرة شريرة برقصة شرقية فاتنة في مسلسل جودر

بأداء استعراضي ساحر، وعلى أنغام موسيقية تراثية، تستعرض نور اللبنانية رقصة فاتنة، وذلك من خلال شخصية شواهي، الساحرة الشريرة التي تجسدها نور ضمن أحداث مسلسل جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة والذي يعرض على منصة watch it وقنوات ON.

نور اللبنانية بمشهد استعراضي ساحر في جودر

في هذا المشهد المبهر، تشكَّلت شواهي والتى تجسدها الفنانة نور اللبنانية في هيئة جارية واختارت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، فأضفى ذلك على المشهد جاذبية وطابعاً أنثوياً أثير، وفي الوقت ذاته ممزوجاً بالقوة والسحر.

وما جعل هذا المشهد لافتًا للنظر هو الاستعراض الفاتن والساحر الذي قامت به نور، حيث قدمت رقصة فنية رائعة على موسيقى شرقية تراثية، بهدف إغواء سالم (وليد فواز)، لاستدراجه إلى فخها من أجل الإيقاع بأخيه جودر (ياسر جلال).

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.