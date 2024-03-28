كواليس تحضير ياسمين رئيس لمشهد رقص شهرزاد في مسلسل جودر

نشرت النجمة ياسمين رئيس، على حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها، صورا من كواليس تدريباتها على مشهد رقص شهرزاد في أول مقابلة لها مع شهريار والذي حصد ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، حيث تقدم ياسمين رئيس دور شهرزاد الشهيرة في رواية ألف ليلة وليلة في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل جودر، الذي تشارك فيه البطولة مع النجم ياسر جلال الذي يجسد شخصيتين الأولى شهريار والثانية شخصية بطل الرواية جودر.

ويعرض مسلسل «جودر» علي قناة ON ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها أنا لحبيبي في الدورة 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وعلى صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها «الفستان الأبيض» والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.