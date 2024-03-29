القاهرة والجيزة تنشران أكثر من 200 معدة في الشوارع لسحب مياه الأمطار

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة نشر أكثر من 200 معدة من معدات مياه الشرب والصرف الصحي، على كل الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة على نطاق القاهرة الكبرى؛ للتعامل مع مياه الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات خلال الساعات الماضية ، والتعامل السريع مع تحذيرات الأرصاد الجوية، إذ حذرت من سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد على جنوب الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى.

استعدادات التعامل مع حالة الطقس

وتلقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، تقريرًا من غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة؛ لمتابعة التعامل مع الأمطار واستعدادات شركات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

استمرار حالة الطوارئ

وأكد استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف المتابعة في المحافظات.

كما أعلنت شركات مياه الشرب والصرف بالقاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف نشر المعدات، منذ فجر اليوم، لسحب مياه الأمطار والتركيز على الطرق الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.