موعد ارتداء الملابس الصيفية 2024.. «الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية

بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها، تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية، وهو ما طرح سؤالًا حول موعد ارتداء الملابس الصيفية 2024، وخاصة في ظل تحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة بسبب كتل هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية.

موعد ارتداء الملابس الصيفية 2024

ورغم تحذيرات الأرصاد بسبب الموجة الحارة التي تضرب البلاد، إذ تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الجرارة على جميع أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية، إلا أن الأجواء لن تتطلب ارتداء الملابس الصيفية، إذ تبدأ دجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بداية من الجمعة المقبلة، وهو ما علق عليه الدكتور محمد عز استشاري الأمراض التنفسية والجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح بشكل قاطع أن موعد ارتداء الملابس الصيفية 2024 في مصر يكون مع بداية فصل الصيف فقط، وأن الوقت الحالي ليس مناسبًا لارتداء الملابس الصيفية خلال تقلبات الطقس، وهو من القرارت غير الصحيحة التي تدمر الرئتين.

متى نرتدي الملابس الصيفية؟

تخفيف ارتداء الملابس يعرض إلى خطر الإصابة بالأمراض الصحية المختلفة، وأبرزها نزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما أكده الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن درجات الحرارة تستمر بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما يؤثر بشكل مضاعف على صحة الأطفال.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ارتداء الملابس الصيفية في مثل هذا التوقيت يضاعف الإصابة بالالتهابات التنفسية، مؤكدًا أنه يمكن تخفيف الملابس قطعة واحدة فقط، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ووجود قطعة إضافية خارجية مثل الجاكيت للاستعداد لارتدائه في حالة تقلب الطقس.

موعد ارتداء الملابس الصيفية 2024 للأطفال

عدد قطع الملابس المناسبة للأطفال خلال تلك الفترة، وموعد ارتداء الملابس الصيفية 2024، أوضحه الدكتور أحمد حمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد على أهمية عدم تقليل عدد قطع الملابس الآن حفاظا على صدر الأطفال من الهواء، مشددًا أنه حتى مع دخول فصل الصيف يجب أن يكون تغيير الملابس تباعًا، لتجنب الإصابة بنزلات البرد مع ضرورة الاعتماد على الأنواع القطنية.

إرشادات ارتداء الملابس خلال تقلب الطقس

مجموعة من الإرشادات لارتداء الملابس أثناء الطقس المتقلب، أوضحها كل من «الحداد» و«الحسيني» نستعرضها فيما يلي: