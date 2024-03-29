مسلسل فراولة الحلقة 4.. نيللي كريم تتمرد على حياتها

تواصل قناة dmc عرض مسلسل فراولة الحلقة 4، وبطلته نيللي كريم وينتظر المشاهدون ماذا ستفعل في عملها الجديد بشركة الطاقة الحيوية بعد بيعها الأحجار الطبيعية ونجاحها في التسويق لمنتجها عبر الادعاء أن هذه الأحجار لديها القدرة على التحكم في طاقة الإنسان وسعادته وراحته النفسية.

مسلسل فراولة الحلقة 4.. نيللي كريم ابنة حارس العقار تمردت على الفقر

وتدور أحداث مسلسل فراولة حول نيللي كريم وتؤدي دور فراولة التي نشأت في إحدى بنايات الزمالك حيث يعمل والدها حارساً للعقار، ولكنها تحاول الخروج من ثياب الفقر باحترافها هوايتها في قراءة الفنجان والطالع وذلك بعد أن جربت حظها في العديد من الوظائف التي لم توفق فيها.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 4 على dmc

وبالنسبة إلى موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 4 بطولة الفنانة نيللي كريم والفنانة شيماء سيف والفنان صدقي صخر والفنان أحمد فهيم، فيُعرض على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 7:45 مساء، بالتزامن مع عرضه على المنصة الرقمية watch it في نفس الموعد للحلقات الجديدة، وعلى dmc دراما في الـ11 مساء، والعمل الدرامي من نوعية الـ15 حلقة.