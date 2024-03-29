ملخص الحلقة 3 من مسلسل فراولة.. تكريم نيللي كريم بالموظفة المثالية

استهلت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة، بمشاهد «فلاش باك» لوفاة والدة فراولة «سعدية»، وتتابعت الأحداث برفض فراولة «نيللي كريم»، الرجوع للعمل مرة أخرى في شركة العقارات التي كانت تعمل بها بعد خروج صاحبها من السجن.

أحداث الحلقة 3 مسلسل فراولة

وتوالت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة، بمحاولة نيللي كريم الترويج لمنتجات الطاقة الحيوية في شركة مستر يانج «أحمد فهمي»، للعملاء بعد قبولها العمل في الحلقة السابقة، حتى اتسعت شجرة العملاء بسبب التسويق الإلكتروني الذي نظمته شركة «إس إس» وتملكها شيماء سيف، وكل ذلك كان بسبب مهارة فراولة التسويقية.

وكرّم مستر يانج، فراولة بجائزة الموظفة المثالية على مهارتها واجتهادها في مجال التسويق للطاقة الحيوية بالأحجار الكريمة، وتحقيقها أعلى مبيعات الشركة دونًا عن باقي الموظفين.

طاقم عمل مسلسل فراولة

مسلسل فراولة يشارك في بطولته كوكبة من النجوم، ومن أبرزهم: نيللى كريم، شيماء سيف، وينتمي مسلسل فراولة إلى نوعية الدراما الكوميدية التي تناقش قضايا اجتماعية بطريقة لايت كوميدي، ويدور حول بنت فقيرة تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء، وتنجح من خلال تطور الأحداث في أنّ تصبح من الأثرياء.