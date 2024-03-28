إزاي تبقى أحسن أب في نظر بنتك؟.. ناقشها مسلسل فراولة الحلقة 2

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، ظهر الدكتور إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان صدقي صخر في حيرة بشأن طفلته «لارا» التي لا تفضل التعامل معه بشكل مقرب بعد انفصاله عن زوجته، ما سلط الضوء على أمر التعامل مع الأبناء وخاصًة البنات في ظل الانفصال بين الوالدين.

وفي هذا الإطار نوضح نصائح للأب حتى يصبح مقرب لدى ابنته، وينجح في إنشاء علاقة مبنية على الصداقة والحب فيما بينهم، وذلك وفقًا لما ذكرته دكتور إيناس علي، استشارية الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أحداث الحلقة 2 من مسلسل فراولة

بعد انفصال دكتور إبراهيم عن زوجته، أصبح غير مبالي بطفلته الصغيرة لارا أو بشؤون أمها، ما أجبر زوجته على الشكوى لوالده من أجل صحة لارا النفسية، طالبة منه أن يصلح ما تسبب فيه من حزن لها، وعلى هذا طلب والده منها أن تحضر حفيدته في اليوم التالي حتى يعمل على حل المشكلة فيما بينهم.

ليظهر بعد ذلك «إبراهيم» في حيرة من أمره في كيفية الاهتمام بطفلته لارا، إلى أن تنصحه ممرضة عيادته النفسية بالتقرب منها واللعب معها، وكذلك توفير وقتا لها سواء للذهاب إلى النادي أو حضور الأفلام السينمائية، كما كان يفعل والدها المتوفي، ما جعله يتأثر بحديثها وعمل على تنفيذه.

كيفية اكتساب حب طفلتك

عند الوصول إلى مرحلة الطلاق لابد من التعامل الدقيق مع الأبناء لا سيما إن كانوا أطفالا، بحسب «إيناس» فمن الضروري أن تعمل الأم على مدح الأب أمام ابنته حتى لا تتأثر نفسيتها بسبب الطلاق، وبالتالي تهمش من دور الأب ولا ترغب في مقابلته مرة أخرى، كما حدث مع «لارا»، نتيجة رؤية الأب في صورة السيء.

وعلى الجانب الآخر لابد أن يتعامل الأب بذكاء، ويتفهم أن دوره غير قائم على الجانب المالي فحسب، بل يجب أن يقوم بدور الأب على أكمل وجه، والصديق المتواجد في وقت الأزمات، والمحب الذي يشاركها كل اهتمامتها بلا ملل أو تسفيه: «مع الأسف تنمو كثير من البنات بعد حالة الانفصال على أن الأب مصدر للمال فقط، مع تهميش دوره كأب، واللجوء إلى أطراف أخرى لإشباع حاجتها الأبوية».