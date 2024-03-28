شهدت الحلقة الثانية من مسلسل فراولة حبس مدير الشركة العقارية وإغلاقها التي كانت تعمل بها الفنانة نيللي كريم التي حزنت بشدة على هذا الأمر، لكن سرعان ما جاء العوض ليتواصل معها العميل الياباني ويعرض عليها العمل معه في مجال بيع الطاقة الإيجابية والمعالجة من الطاقة السلبية مقابل راتب 75 ألف جنيه، فوافقت فراولة على الفور.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 3

ويعرض مسلسل فراولة الحلقة 1، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it ضمن مسلسلات رمضان 2024.

فريق عمل مسلسل فراولة

ويأتي مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم مع شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة «sky limit» للمنتج أحمد دسوقي.