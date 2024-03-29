مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. أدهم وياسمين يشاركان في سباق رالي

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير في دور أدهم، ورانيا يوسف في دور ياسمين، بالاتفاق على طريقة تعاملهما أمام المجتمع والرأي العام، خاصة بعد قيام العديد من الشركات بفسخ التعاقد مع شركة الدعاية والإعلان الخاصة بهما، بعد أن قام سيف بحل مشكلة فيديو الطلاق الذي انتشر لهما على مواقع التواصل الاجتماعي وأخبرهم أن ذلك الفيديو مجرد حملة دعائية، لنتابع ما سيحدث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. أدهم وياسمين وجه دعائي لشركتهما

وحرص كل من أدهم وياسمين على التعامل بلطف مع بعضهما في الأماكن العامة، حتى يستطيعان التعاقد مع الشركات التي تخلت عنهما مؤخرا، فضلا عن خوفهما على الحالة النفسية لأبنائهما الذين تأثروا بشكل كبير بطلاقها وانتشار فيديو الطلاق على السوشيال ميديا، وحرص ميمي جمال التي تجسد دور والدة ياسمين على إعطاء بعض النصائح لأدهم حتى يستطيع العودة إلى ابنتها، لنستكمل أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4 اليوم الجمعة.

أدهم وياسمين يشاركان في سباق رالي

ومن جهة أخرى، يقوم سيف الذي يعمل مع أدهم في شركته، بالاستعانة به وياسمين ليكونا وجهين دعائيين لإحدى سباقات الرالي في مسلسل بقينا اتنين، دون أن يكونا على علم بذلك، مستغلا مقطع فيديو الطلاق المنتشر لهما على السوشيال ميديا، ويشارك الثنائي في إحدى المسابقات ويتعرضان لمواقف محرجة.