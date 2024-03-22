القنوات الناقلة.. مسلسلات رمضان 2024 النصف الثاني من الشهر الكريم

مغامرات جديدة، وأعمال درامية تنضم لماراثون «المتحدة» في مسلسلات رمضان 2024 النصف الثاني من الشهر الكريم، والمقرر انطلاقها يوم 16 رمضان المقبل، وتضم عددا كبيرا من النجوم والشباب، وسيتم عرضها على قنوات المتحدة.

وتضم الأعمال المقرر عرضها في النصف الثاني، 5 أعمال درامية وهي جودر، فراولة، مليحة، بدون سابق انذار، وبقينا اتنين، ونكشف في السطور التالية عن القنوات الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2024 النصف الثاني.

مسلسل جودر

ينطلق عرض مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، علي شاشة قناة ON وقناة ON دراما ومنصة watch it، وسيتم تحديد موعد عرضه فى الساعات المقبلة.

مسلسل جودر تدور أحداثه في إطار تشويق تسيطر عليه أجواء الفانتازيا من خلال شخصيتي جودر وشهريار، وهي أحداث مقتبسة من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، من إخراج إسلام خيري، ومن سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، ويشارك في بطولته كل من ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد فتحي، رشوان توفيق وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل مليحة

ينطلق عرض مسلسل مليحة في يوم 16 رمضان الجاري، وهو العمل الأهم في تناول القضية الفلسطينة في الوطن العربي، إذ يقدمها لأول مرة في عمل درامي متكامل، والمقرر عرضها على قنوات «CBC - CBC دراما - الحياة - الحياة دراما - ON - المحور - القناة الأولى المصرية - منصة Watch It».

مسلسل مليحة مبني على أحداث حقيقية على الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ حرب 1948 حتى الأحداث الأخيرة.

مسلسل مليحة من بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، وعدد آخر من الفنانين من إخراج شريف عرفة، وتأليف رشا الجزار.

مسلسل فراولة

كما يعرض مسلسل فراولة في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، من بطولة الفنانة نيللي كريم، والتي تعود بها للكوميديا وتقدم شخصية جديدة عليها يسيطر عليها أجواء السعادة والبهجة، وتعرض عبر قناتي DMC وDMC دراما، وCBC، ومنصة WATCH IT.

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، جيلان علاء، أحمد فهيم، صدقي صخر، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، توني ماهر، وآخرين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل بدون سابق إنذار

وينضم مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين للعرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، ومن المقرر عرضه عبر قناة DMC وDMC دراما ومنصة WATCH IT.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، حنان سليمان، إسلام حافظ، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

مسلسل وبقينا اتنين

وينطلق عرض مسلسل وبقينا اتنين، على قناة CBC، وينضم لقائمة المسلسلات المعروضة في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، ويعرض على قناة CBC، بدءَا من يوم 16 رمضان.

مسلسل وبقينا اتنين من بطولة رانيا يوسف، شريف منير، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، وآخرين من تأليف أماني التونسي، واخراج طارق رفعت.