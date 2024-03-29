موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 4.. بطولة نيللي كريم

تواصل القنوات الفضائية عرض مسلسلات النصف الثاني من رمضان ومن بينها مسلسل نيللي كريم الذي بدأ عرضه مع منتصف شهر رمضان وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط من الإثارة والكوميديا، وتحرص القنوات على إعادة عرض الحلقات للمشاهدين في مواعيد ثابتة، ونستعرض موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 4 في السطور التالية.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 4

بالنسبة إلى موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 4، فيُعرض في الـ8:15 صباح الغد السبت والـ1:45 ظهر السبت أيضاً، بالتزامن مع عرضه على المنصة الرقمية watch it، وعلى قناة dmc دراما تعاد الحلقات في تمام الـ5 فجراً والـ4:30 عصراً.

تصريحات نيللي كريم عن مسلسل فراولة: انتظروا أحداثا مثيرة

وبعد عرض موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة dmc الحلقة 4 وكذلك dmc دراما ومنصة watch it، نبرز تصريحات الفنانة نيللي كريم حول مسلسل فراولة، التي أكدت أن هناك أحداثا شيقة تنتظر المشاهدين وسيحدث تحول درامي كبير في حياة «فراولة» لتنتقل إلى حياة سيدات المجتمع.