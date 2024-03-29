مسلسل فراولة الحلقة 3.. ترقية نيللي كريم لمنصب مدير التسويق في الشركة

درات أحداث الحلقة 3 من مسلسل «فراولة» في إطار من الإثارة والتشويق، وواجهت فراولة «نيللي كريم» صعوبة في إقناع العملاء بشراء منتجات الطاقة الحيوية، وازداد في نفس الوقت ضغط عملها بسبب ضغط يانج «أحمد فهمي» عليها.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة

وقررت فراولة الاستقالة من عملها، ولكن بدأت عائلتها في دعمها وتشجيعها على الاستمرار، وكان الدكتور عمر «صدقي صخر» من ناحية أخرى ينصحها بأن تستمر في عملها.

ترقية فراولة في الشركة

وبعد ذلك، جرى ترقية فراولة في العمل، لتصبح في منصب مدير التسويق، وذلك بعد أن قامت بإقناع يانج بقدراتها في التسويق، وهذا ما أبرز مدى قدرة فراولة على مواجهة التحديات وتحويل مسارها لمصلحتها.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة بسيطة تُدعى فراولة تعمل كقارئة فنجان في مقهى بالقاهرة، وتواجه العديد من التحديات المهنية في عملها الجديد كعاملة في التسويق في شركة تقوم ببيع منتجات الطاقة الحيوية.

طاقم عمل مسلسل فراولة

يعد مسلسل فراولة من المسلسلات الكوميدية، ويشارك فيه مجموعة من ألمع الفنانين، المسلسل من بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي وأحمد فهيم وعلا رشدي وصدقي صخر وحجاج عبدالعظيم ولبنى ونس وإيمان السيد ودنيا سامي.