دارت أحداث الحلقة 3 من مسلسل فراولة، حول مواجهة فراولة «نيللي كريم» صعوبة في إقناع العملاء بشراء منتجات الطاقة الحيوية، بينما يزداد ضغط عملها بسبب طلبات يانج «أحمد فهمي» المتكررة.

أحداث الحلقة 3 مسلسل فراولة

وأظهرت العائلة دعمها لفراولة في مواجهة صعوبات العمل، بينما حدث خلاف بين يانج والدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، حول خطة التسويق لمنتجات الطاقة الحيوية.

وتعرفت فراولة على موظف جديد يسمى عمر «علاء مرسي»، والذي نصحها بعدم تخليها عن عملها.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم

يعرض مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا.

قصة مسلسل فراولة

والمسلسل يدور حول فتاة بسيطة تُدعى «فراولة» تعمل قارئة فنجان في أحد مقاهي القاهرة، وتواجه العديد من التحديات في حياتها الشخصية والمهنية.

تُعرض على فراولة فرصة عمل في شركة عالمية متخصصة في بيع منتجات الطاقة الحيوية، وتوافق عليها، وتواجه العديد من التحديات بسبب صعوبة العمل وضغط يانج المدير التنفيذي للشركة.