سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجلت العملة الإماراتي ة اليوم في بنك مصر 12.92 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لمواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 12.87 جنيه للشراء.