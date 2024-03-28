‎تراجع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الخميس 28-3-2024

تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 28-3-2024 مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وسجلت العملة الإماراتية في البنك المركزي 12.9 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإمارتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.88 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم في بنك cib

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء و13.2 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.4 جنيه للشراء، 13.7 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.