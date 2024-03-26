شهد ‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 26-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الإماراتية اليوم، في بنك مصر، 13.03 جنيه للبيع، و13.01 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي سعر الدرهم الإمارتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.00 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.98 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.01 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 13.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.97 جنيه للشراء.