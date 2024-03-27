سجل ‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 27-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من الاستقرار، خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجلت العملة الإماراتية في البنك المركزي 13.00 جنيه للبيع، و12.99 جنيه للشراء.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.99 جنيه للشراء، فيما سجل 13.00 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 13.3 جنيه للشراء، فيما سجل 13.2 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.1 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.2 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك cib

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، فيما سجل 13.2 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.4 جنيه للشراء، 13.7 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.