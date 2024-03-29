مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. آسر ياسين يبحث عن سر مقتل عمر الشناوي

بدأت الحلقة 3 من مسلسل بدون سابق إنذار مع مروان «آسر ياسين» وليلى «عائشة بن أحمد»، أثناء بحثهما عن الحقيقة حول مقتل ماجد «عمر الشناوي»، وهو ما يستمر خلال أحداث الحلقة 4.

محاولات زياد وسلمى في البحث عن سر مقتل ماجد

وتفاقمت الشكوك من زياد حول هشام «أحمد خالد صالح»، وذلك لأن لديه أدلة تدينه، خاصة بسبب تهربه من الإجابة على أي شيء بشأن مقتل ماجد، لذلك يقوم بالضغط عليه ليعترف بتورطه في القضية ويقدم نفسه للشرطة.

كما تُحاول ريم «نهال عنبر» مساعدة سلمى من ناحية أخرى، في البحث عن أدلة حول مقتل ماجد.

صعوبات تقبُل طارق لمقتل صديقه

ووجد طارق «جهاد حسام الدين»، صعوبة في التكيف بعد وفاة صديقه ماجد لأنه كان صديقه المقرب، بالإضافة إلى شعوره بعدم تقديم شيء ينقذه من الموت.

فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي، ومن إخراج هاني خليفة، فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.