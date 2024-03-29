مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. آسر ياسين يبدأ رحلة البحث عن ابنه

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار، رحلة بحث آسر ياسين «مروان» عن ابنه الحقيقي في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية، الذي وضعت به زوجته عائشة بن أحمد «ليلى» طفلهما «عمر»، وذلك بعد تعبها فجأة في أثناء زيارة عائلية لأحد أقاربهما حينها.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، حول الزوجين آسر ياسين «مروان»، وعائشة بن أحمد «ليلى» اللذان يعملان مهندسان، ويعيشان حياة زوجية مليئة بالمشكلات والمشاجرات بسبب تقصير كلا منهما في حق الآخر، لذلك تأتي فكرة الانفصال عن بعضهما أكثر من مرة، ويقرران اللجوء لمستشار علاقات زوجية، لكن يحدث أمرا لم يكن متوقعا، إذ يكتشفا إصابة طفلهما بمرض سرطان الدم «لوكيميا».

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 4 على قناة DMC، في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 مساءً، كما يعرض أيًضًا على منصة Watch it.

يضم مسلسل بدون سابق إنذار عدة فنانين أبرزهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح، وهو من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة.