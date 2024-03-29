موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار على شاشة DMC

شهدت الحلقة 3 من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المشوقة، تضمنت غيرة مروان «آسر ياسين» على ليلى «عائشة بن أحمد»، من هشام «أحمد خالد صالح»، وشكوك زياد في هشام حول قتل ماجد «عمر الشناوي».

ريم تساعد سلمى في تخطي وفاة ماجد

وينتظر الجمهور الحلقة القادمة من مسلسل بدون سابق إنذار، بعد الأحداث المتسارعة التي شهدتها الحلقة 3 من المسلسل، حيث تسعى ريم «نهال عنبر» إلى مساعدة صديقتها سلمى في التغلب على حزنها وفقدانها لماجد.

وتتعمق العلاقة بين الصديقتين، وتساعد ريم سلمى في التصدي للصعاب ومواصلة البحث عن الحقيقة رغم التحديات المتزايدة التي تواجههم.

طاقم عمل مسلسل بدون سابق إنذار

ويشارك في بطولة بدون سابق إنذار، آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ونهال عنبر وجهاد حسام الدين وعمر الشناوي وبسمة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

موعد عرض الحلقة 4 مسلسل بدون سابق إنذار

تُعرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، الذي يجمع بين آسر ياسين وعائشة بن أحمد، على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، وسيتم عرض الحلقة مرة أخرى الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية ستكون الساعة 12 ظهرًا.