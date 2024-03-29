ملخص الحلقة 3 من مسلسل بدون سابق إنذار.. وفاة ابن آسر ياسين الحقيقي

تأكد الزوجان آسر ياسين «مروان» ‏وعائشة بن أحمد «ليلى»، من أنّ الطفل عمر ليس ابنهما، وأنه جرى تبديله في أحد مستشفيات محافظة الإسماعيلية الذي ولدت به ليلى، لذا قرر «مروان» الذهاب إلى هناك للبحث عن ابنه الحقيقي، واتجه إلى مستشفى المنارة، وطلب أرشيف المواليد لعام 2016 في شهر ديسمبر.

مديرة المستشفى تساعد آسر ياسين

وبعدما روى آسر ياسين للمديرة ما حدث له في أثناء ولادة ابنه عمر، قررت مساعدته عن طريق الإفصاح عن عنوان واسم الطفل الذي ولد في نفس يوم ولادة عمر.

وتوصل آسر ياسين إلى عنوان الطفل بمساعدة ابن عمه وصديقه عماد، لكنه يجد أنّ أسرة الطفل انتقلت لعنوان آخر، ثم استعان بأحد أقاربه في المحافظة ليعثر له على العنوان الحالي للطفل، وذلك بمساعدة أحد موظفي السجل المدني بالمدينة، وبالفعل يصل لعنوانه الجديد.

وصول مروان لعنوان ابنه الحقيقي

وتمكن آسر ياسين في النهاية إلى الوصول للعائلة التي تبدلت معها الطفلين، لكن كانت الصدمة باكتشاف أن ابنه الحقيقي توفي.

وعلى جانب آخر، قررت ليلى «عائشة بن أحمد»، عدم ترك الطفل عمر في محنة مرضه كونه مصاب بسرطان الدم، فهو ابنها الذي ربته حتى وإنّ كانت التحاليل لها رأي آخر.