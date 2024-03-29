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دراما المتحدة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة.. كيف ينجو شريف منير ورانيا يوسف من الحادث؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:01 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

تعرضت ياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة، لموقف محرج مع التشهير بهما على الهواء بسبب حمله دعائية وتم اتهامها بأنهما افتعلا أمر الطلاق بينهما من أجل الترويج لشركتهما الإعلانية، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة.

وتولت الأحداث في المسلسل وقرر أدهم الجلوس في المنزل مع ياسمين من أجل أن ينفيا ما تم اتهامهما به وتهدئة الأمور، وسط غضب الأخيرة لكنها وافقت من أجل مصلحتهما ومصلحة أبنائهما، وتستمر التوترات في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة التي ستعرض الليلة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة

وقرر سيف يوسف عثمان، أن يستغل الحملة الإعلانية لأحد أهم الراليات، وذلك باختيار أدهم وياسمين ليكونا الوجه الإعلاني للرالي دون علمهما ووضعهما أمام الأمر الواقع، ثم اقنعهما بذلك، وبالفعل يذهبا إلى الرالي لكن يضل طريقهما في الصحراء وعندما يصلان تصر هي على قيادة السباق، لكنها تصطدم وينفجر إطار السيارة، فكيف سيتصرف أدهم وزوجته في الرالي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة؟

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بعد الشعور بالملل والفتور مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وأيضا أبنائهما.

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بقلم رحاب عبدالراضي