ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة.. موقف محرج لشريف منير ورانيا يوسف

اتفقت ياسمين، التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، وأدهم «شريف منير» في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة، على أن يتعاملا معا بشكل جيد أمام الناس في أي مكان، من أجل الحفاظ على شركتهما بعد فسخ العديد من العملاء لتعاقداتهم مع شركتهما.

وبدأت حماة أدهم التي تؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة، بتوجيه عدة نصائح لأدهم من أجل العودة لابنتها ياسمين.

ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة

وقرر أدهم في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة، الجلوس في المنزل مع ياسمين، ويطلب منها أن تعامله بحب أمام الناس وفي الأماكن العامة، وسط غضب منها ولكنها توافق رغبةً في الحفاظ على شركتهما ونفسية أبنائهما.

ودخل أدهم لغرفة ابنه مروان، فيجده يضرب المخدة فيظن أنه يمر بحالة نفسية، ثم يدخل غرفة نومه فيجد ياسمين التي تقوم بطرده من الغرفة، فيبلغها أنه جاء ليأخذ ملابسه من الغرفة، ويحدثها عما رآه من أفعال من ابنه.

حملة دعائية لياسمين وأدهم

ويقرر سيف «يوسف عثمان» أن يكون أدهم وياسمين هما الوجه الدعائي للحملة الإعلانية لأحد أهم الراليات، وذلك دون علمهما ليضعهما ذلك في موقف محرج، خاصة بعدما ضلوا الطريق في الصحراء، وفجأة ينفجر كاوتش السيارة التي يشاركون بها في الرالي.