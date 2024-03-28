مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3.. اتفاق بين شريف منير ورانيا يوسف وأزمة تشهير

بدأت أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، بصدمة جديدة لـ«أدهم» الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، وطليقته «ياسمين» التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، بعد التشهير بهما على شاشات التليفزيون، بسبب حملة دعائية غير مهنية لشركته الخاصة.

أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3

ظهر في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 3، «سيف» الفنان يوسف عثمان، كضيف في برنامج مع الإعلامي محمد نشأت، ليدعي أن طلاق «أدهم» و«ياسمين»، أمام كاميرات الموبايل خلال بث مباشر، كان مفتعلا، وأنه مجرد حملة دعائية لشركة الدعاية والإعلان التي يمتلكاها.

وطالب أدهم طليقته، بأن يستمرا في تعاملهما سويا من أجل مصلحة ابنهما، بعد أن تعرض لسخرية أصدقائه، بعدما أن أصبح طلاقهما تريند وحديث رواد السوشيال ميديا، إذ دخل الابن في مشاجرة وتعرض للإصابة، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة.

انفعال رانيا يوسف بسبب محاولات التشويه

انفعلت ياسمين بسبب ما رأته في التليفزيون وتشويه صورتهما، وطالبت من يتحدثون عن ذلك، بألا يتدخلوا في حياة الناس، مؤكدة أن لا أحد يعلم خبايا البيوت.

يشار إلى أن مسلسل بقينا اتنين، بطولة كوكبة من نجوم الفن، في مقدمتهم: شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، صلاح عبد الله، ومروة عبدالمنعم.