علاقة متوترة مليئة بالمفاجآت والمواقف المحرجة بين أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف»، لينتظر جمهور ومحبي المسلسلات العائلية والاجتماعية ما يحدث في الحلقة المقبلة للثنائي، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 4.

وفيما يلي نعرض مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 4، التي ستعرض الليلة.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على CBC

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة الرابعة، كما يلي:

تعرض الحلقة 4 من مسلسل بقينا اتنين، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية للحلقة 3 في تمام الساعة 11 صباحا اليوم التالي.

وتعرض الحلقة الجديدة من بقينا اثنين يوميا بعد الساعة السادسة مساء على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين من إخراج طارق رفعت، وبطولة رانيا يوسف، ميمي جمال، وإدوارد، شريف منير، صلاح عبد الله، رانيا يوسف، ومروة عبدالمنعم.