الصبح ولا بالليل.. أفضل وقت للاستحمام خلال اليوم

الاستحمام من الأمور المهمة الأساسية التي يجب القيام بها؛ إذ إن هذه العادة هي الطريقة المثالية التي تساعدنا على الحفاظ على نظافتنا الشخصية، والشعور بالانتعاش وبدء يوم مليء بالطاقة والحيوية، وبالرغم من أهمية هذه العادة، إلا أن الإكثار منها قد يؤدي إلى جفاف الجلد، وتساءل بعض الأشخاص عن الوقت المثالي للقيام بهذا الأمر، وفي هذا الصدد نستعرض أفضل وقت للاستحمام خلال اليوم، وفقًا لموقع «healthline».

أفضل وقت للاستحمام خلال اليوم

يرى الخبراء أن اختيار الوقت المناسب للاستحمام خلال اليوم يعود إلى التفضيلات الشخصية، فلم يصدر دليل علمي يشير بأفضلية وقت عن الآخر، فإذا كان الغرض من الاستحمام هو خروج الجسم من الشعور بالخمول والكسل، فيضل أن يكون الاستحمام باكراً في الصباح، إذ إن الاستحمام بالماء البارد في الصباح يمكن أن يعمل على تنشيط الجسم بشكل فعال.

أما إذا كنت ممن يفضلون الاستحمام ليلاً قبل النوم، فيفضل الاستحمام بالماء الدافئ، فبحسب مجلة «فوكوس» الألمانية، نقلاً عن أطباء متخصصين في مجال النوم، فإن الماء الدافئ يمكن أن يعمل على خداع الجسم لإقناعه بالذهاب إلى النوم، وذلك عن طريق رفع درجة حرارة الجسم، ثم انخفاضها تدريجياً ليشعره بالخمول.

كم مرة يجب عليك الاستحمام يوميا

حسب خبراء أمراض الجلدية، فإن الإنسان عادة لا يحتاج للاستحمام إلا مرة واحدة يوميا، إلا إذا كان الأمر ضرورياً بسبب ممارسة الرياضة مثلاُ، فوقتها يحتاج الجسم للتنظيف أكثر من مرة خلال اليوم، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن الإفراط في فعل تلك العادة أكثر من مرة يومياً قد يؤدي إلى جفاف الجسم.

وتعتبر المدة من 5 إلى 10 دقائق هي أفضل مدة يحتاجها الجسم لكي يتخلص من الأوساخ والأتربة والتعرق، إذ إن هذا الوقت يعد كافٍ جداً لكي يستعيد الجسم نشاطه ولياقته.