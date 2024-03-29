مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4.. هل سيرجع شريف منير لرانيا يوسف بسبب حيلة؟

تتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 4 بسبب حيلة من سيف «يوسف عثمان» شارك بها أدهم «شريف منير» وياسمين «رانيا يوسف» في سباق رالي، وذلك رغبة منه في أن يجعلها يتصالحا ويرجعا لبعضهما بعد الطلاق ولكي يتقرب من ابنتهما ويتزوج بها بعد تحججها بأن الأمور في منزلهما ليست مستقرة، لتتوالى الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الـ4.

ومن المتوقع أن يتم استكمال سباق الرالي في مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة، حيث بدأت ياسمين في قيادة السيارة ولكن حدث لها موقف محرج نظرا لعدم خبرتها في السباق وانفجر إطار السيارة لتصبح في موقف محرج.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة

مسلسل بقينا اتنين الحلقة الرابعة سيتم عرضها الليلة على شاشة أون وأون دراما، لتتوالى الأحداث بين الزوجين الذين انفصلا حديثا.

مسلسل بقينا اتنين يناقش قضية التعصب الكروي بالإضافة إلى الفتور والملل بعد سنوات من الزواج، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.