أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الثبات ما بين الصعود والهبوط بشكل لحظي على مدار اليوم، ومن ضمنها عيار 21 الذي يُعد الأكثر شيوعاً في محال الصاغة، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وفقاً للتحديث الأخير الذي كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 3554 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3110 جنيهات، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 2666 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 2073 جنيهاً، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24880 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.