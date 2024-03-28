اعرف سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا لسعر جرام الذهب عيار 21، إذ سجَّل نحو 3085 جنيهًا للشراء في محال الصاغة دون الضريبة والمصنعية، وتشهد أسعار الذهب خلال الأيام الحالية، حالة من عدم الثبات في الأسعار، حيث إن مؤشر الذهب متأرجح فهو بين الصعود والهبوط اليومي.

وعلى مدار التعاملات اليومية تجد سعر جرام الذهب يتجه للصعود جنيهات وفي التعاملات المسائية ينخفض بشكل سريع أيضًا ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة حالة من الصعود والهبوط ما بين 30 إلى 60 جنيهًا في التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب عيار 21

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا وباقي الأعيرة، وفقًا لآخر تحديثات خلال التعاملات المسائية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3525 جنيها للشراء مقارنة يضاف إليها الضريبة والمصنعية وهو الذهب الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيهًا للشراء بدون الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2062 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و680 جنيهًا