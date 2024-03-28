تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف بكام

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3030 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة دون الضريبة والمصنعية محققًا قيمة تراجع 40 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار في بداية التعاملات 3070 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، وفقًا لآخر تحديثات خلال التعاملات المسائية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3462 للشراء مقارنة بما كانت عليه الأسعار بداية التعاملات قيمة 3508 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2597 جنيهًا للشراء مقارنة بـ2631 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2020 جنيهًا للشراء مقارنة بـ2052 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و240 جنيهًا مقارنة بالأسعار في بداية التعاملات 24 ألفًا و560 جنيها.