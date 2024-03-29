مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. فروحة تبتز جوني

تواصل فروحة ابنة عمة مربوحة في الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض على قناة on عقب أذان المغرب ابتزاز جوني ليقع في حبها بعدما أنقذته من الكبير.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 18 أحضرت فروحة الفطور لجوني داخل غرفتة ليرفضه وكان عبارة عن فطير مشلتت وطيور، وأثناء تواجدها معه يتصل به الكبير يسأله عن العلف الذي اشتراه للمواشي، والذي صرف جوني ثمنه في مشروعه، وتنقذه فروحة وتقول له أن يخبر الكبير أن الرجل اتضح أنه نصاب وأن النقود وضعها في البنك لكن السيستم وقع، ويمكن أن يسحب له النقود بعد شهر؛ ليقتنع الكبير بكلام جوني، وبعدها يشكر جوني فروحة، لكنها تطلب منه أن يخرجا سويًا للعشاء في مكان هادئ ولو لم يفعل ذلك ستخبر الكبير بالحقيقة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي، ومصطفى غريب، ومحمد سلام وغيرهم.