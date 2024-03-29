مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد مكي حقيقة حمل مربوحة؟

يواصل أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يذاع يوميا على قناة on، بعد أذان المغرب، حالة الاهتمام بزوجته مربوحة، بعد ادعائها أنها حامل.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

وادعت مربوحة خلال الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 8 أنها حامل، بعد اقتراح من ابنة عمتها، حتى تحظى باهتمام الكبير، لشكها في أنه متزوج من أخرى، وعند إخبار الكبير بالحمل يفرح ويهتم بها بشكل كبير جدا، وأرسل للدكتور ربيع ليتأكد من الحمل، وبعد أسئلة الدكتور ربيع الكوميدية، يخبر الكبير بأن مربوحة حامل، فهل يكتشف خدعتها؟.

الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك في الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، كل من أحمد مكي في دور الكبير وجوني، ومصطفى غريب في دور العترة، بيومي فؤاد في دور الدكتور ربيع، رحمة أحمد في دور زوجة الكبير، وضيفة الشرف دينا سامي، في دور ابنة عمة مربوحة.