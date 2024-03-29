صندوق النقد يجتمع اليوم لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أجل مناقشة المراجعة الأولى والثانية التي تتعلق ببرنامج مصر الاقتصادي، بعدما أدرج الصندوق مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق.

تمويل بـ8 مليارات دولار

وفي اليوم السادس من مارس الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بتمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه، إلى أنه تم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة سواء الأولى أو الثانية لبرنامج مصر، كما أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد من أجل الموافقة عليه.

المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن فريق الصندوق حقق تقدماً ممتازاً بشأن المناقشات البناءة مع جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج المدعوم من جانب صندوق النقد الدولي.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيانه السابق، أهمية آلية سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق بشأن زيادة الإنفاق الاجتماعي، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجاً.