رئيس جهاز حماية المستهلك السابق: تحرير سعر الصرف قضى على تجار العملة

أكد الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق أن حل أزمة الدولار ومشروع تطوير رأس الحكمة، وإجراءات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف، كانت أهم الحلول في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج بالإفراج عن البضائع من الموانئ.

حل مشكلة الدولار والعمل بفكر جديد يواكب التطورات الاقتصادية العالمية

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك السابق خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حل مشكلة الدولار، والعمل بفكر جديد يواكب التطورات الاقتصادية العالمية، ضرورة مهمة الفنرة المقبلة، في ظل تطور الأوضاع حاليا، والتعامل مع الأزمات والحد من آثارها السلبية.

إجراءات لها مردود إيجابي

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت قوية ولابد أن يكون لها مردود إيجابي، مع التوازن في سعر الدولار وتوفير السيولة الدولارية والإفراج عن البضائع من الموانئ.

وأشار الدكتور راضي عبد المعطي، إلى أن المواطن لابد أن يشعر بهذا المردود من خلال انخفاض أسعار السلع وبالأخص منها الاستراتيجية، موضحا أن الدولة نجحت في القضاء على السوق الموازية بعد التلاعب من قبل بعض التجار بسعر العملة.