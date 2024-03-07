رويترز: استقرار سعر الجنيه المصري بعد قرار المركزي واتفاق صندوق النقد الدولي

أشادت وكالة أنباء «رويترز» العالمية، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرة خلال تقرير لها إلى أن سعر الجنيه ثبت خلال تعاملات اليوم عند 49.5 جنيه مقابل الدولار، وذلك بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم موسعة بقيمة 8 مليارات دولار، ما كان سببا في استقرار سعر العملة المصرية.

استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتابعت «رويترز» أن سعر الصرف المرن مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، وأمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بعد تعثر لنحو عامين بسبب نقص العملة الأجنبية.

ووصف محافظ البنك المركزي حسن عبد الله السوق الموازية بـ«المرض» الذي يعكس انعدام الثقة في النظام المالي.

وأفاد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج قروضه الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع مصر، بأنه يبحث عن سعر صرف مستدام وموحد تحدده السوق.

تحريك سعر الصرف يأتى بعد أسبوعين من صفقة رأس الحكمة

ويأتي تخفيض قيمة الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من توقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة»، والذي يتضمن دفع 35 مليار دولار للاستثمار في رأس الحكمة.