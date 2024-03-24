بشرى سارة للحاصلين على نموذج 10 وفق قانون التصالح

فى بشرى سارة للحاصلين على نموذج 10 النهائي، حيث أجاز قانون التصالح الجديد لتلك الحالات استكمال الدور سواء صب السقف أو أعمدة وصب السقف، وذلك وفق شروط، وجاء في نص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الإجراءات المطلوبة لاستكمال أعمال بناء الدور ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وذلك في مخالفات الأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن يتم إرفاق المستندات التالية وتقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة وهى كالتالي..

مستندات مطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح

-تقديم ما يفيد إتمام إجراءات التصالح «نموذج 10».

- نسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما بالأعمال المطلوبة معتمدة من مهندس مقيد بنقابة المهندسين تخصص مدنى أو عمارة.

- تقرير هندسى من مهندس تخصص مدنى مقيد بنقابة المهندسين يفيد بأن الأساسات والهيكل الإنشائى للمبنى يتحمل الأعمال المطلوبة.

مراجعة الأوراق المطلوبة

تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية ما يلي..

- مراجعة المستندات المقدمة طبقا للقرارالسابق بقبول التصالح والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه.

- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديل القرار بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور.

- تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرارالصادر بعد تعديله ودون أي رسومات مرفقا به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

وقال مصدر حكومي لـ«الوطن»، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تم الانتهاء منها وبصدد إصدارها خلال الفترة المقبلة بعد إقرارها من رئيس الوزراء تمهيدا لفتح باب التصالح أمام المواطنين.