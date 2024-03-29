مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ19.. ماذا ينتظر غادة عبدالرازق وزوجها؟

مع الوصول إلى لحلقة الـ19 من مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق، التي تجسد شخصية «عايدة»، تتسارع الأحداث بشكل كبير، وتحتدم الصراعات بين جميع الأطراف والعائلات، في ظل استمرار محاولات الثأر والانتقام بين عائلتي الغول ودرغام، والتي جلبت للعائلتين العديد من الأزمات الجديد، يشاهدها متابعي المسلسل في الحلقة المرتقبة.

صراعات جديدة تنتظر غادة عبدالرازق في مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ19

أحداث متشابكة ومحاولات معقدة ومتواصلة من غادة عبدالرازق «عايدة»، للوصول إلى قاتل شقيقها محمود عبدالمغني، الذي كان يجسد دور «علي»، إذ من المقرر أن تشهد الحلقة الـ19 من مسلسل صيد العقارب، حصول عايدة على خيط جديد من شأنه أن يوصلها إلى هدفها، الذي أفقدها علاقتها بزوجها وبعائلته بالكامل.

مفاجآت جديدة في رحلة غادة عبدالرازق للبحث عن قاتل شقيقها

غادة عبدالرازق في رحلة البحث عن «سامح»، شقيق زوجها ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء، تعرضت للعديد من المخاطر، لعل آخرها حادث السير المدبر، الذي تولت مسؤوليته سيمون «سميحة» زوجة رياض الخولي والد زوجها، وكادت أن تودي بحياتها، ما فتح النار على عائلة إسماعيل الغول مجددًا لكن تلك المرة من داخل ابنه «ياسين».

ومن المتوقع أن يضع ياسين يده في يد زوجته غادة عبدالرازق «عايدة»، من أجل دعمها بعد الأزمات المتواصلة التي تعرضت لها، إلى جانب حمايتها من محاولات عائلة والده للتخلص منها.

تذاع الحلقة الـ19 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc، في السابعة والنصف مساء، على أن تعاد في الثانية إلا ربع من منتصف الليل.