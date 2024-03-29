مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. حل أزمة غادة عبد الرازق الجديدة

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، دارت في مجملها حول استكمال حلقات الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، كما شهدت الحلقة تلقي الدكتورة عايدة لصدمة كبيرة وهي هر وب سامح الغول إلى خارج مصر، ما يجعل مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 يشهد رد فعل الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة) على هذه الأزمة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 وأزمة غادة عبد الرازق

وزاد شوق الجمهور لموعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 بعدما تلقت الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق لصدمة كبيرة من المهندس شريف، خبير الكاميرات، وهي هروب سامح الغول إلى خارج مصر، وهو ما حاولت عايدة التأكد من صحته بمساعدة رجالها ورجال الشرطة ليعود إليها الجميع بأخبار تؤكد حقيقة الأمر.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 رد فعل الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة) على هروب سامح الغول، قاتل شقيقها علي ضرغام، إلى خارج مصر، وعما إذا كانت ستقع في الفخ الذي نصبته لها عائلة الحاج إسماعيل الغول وتصرف نظر عن ملاحقة سامح الغول أم أنها ستكشف الحقيقة، وهي أن سامح الغول لم يغادر الأراضي المصرية ولا زال في مخبأه.

خطة ماكرة من عائلة الغول

وكانت خطة إقناع عائلة حسن ضرغام بهروب سامح الغول إلى خارج مصر فكرة معتز الذي اقترح على الحاج إسماعيل الغول وزوجته سميحة فكرة إقناع عائلة ضرغام بأن ابنهما سامح الغول سافر إلى خارج مصر؛ حتى تصرف عائلة ضرغام نظرها عن ملاحقة سامح الغول والانتقام منه.

واعتمدت خطة معتز التي ربما يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 كشفها على يد الفنانة غادة عبد الرازق، على أن يذهب شاب مجهول مقابل مبلغ من المال إلى سمسار يخبره بأن اسمه سامح الغول ويريد السفر إلى خارج مصر على متن مركبة غير شرعية؛ على أنه في حال وصلت المركب إلى وجتها يصل الخبر إلى عائلة ضرغام وبالتالي تسلم للأمر وتبعد عن ملاحقة سامح، وفي حال غرقت المركب يصل الخبر إلى عائلة ضرغام بأن سامح الغول توفيَّ في أثناء هروبه إلى خارج مصر، ما يجعلها لا تفكر في الانتقام منه، كما أنه في حال كشفت عائلة ضرغام الملعوب، فإن عائلة الحاج إسماعيل لن تكون خسرت شيئًا؛ إذ لا زال ابنها في مخبأه بعيدًا عن الأعين.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.