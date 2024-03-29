مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. هل تنتقم عايدة من زوجة إسماعيل الغول؟

يترقب المشاهدون أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعد تصاعد الأحداث المثيرة، في ظل الصراع المحتدم بين عائلتي درغام والغول، بعد الأحداث الساخنة للحلقة الثامنة عشر، بعد تعرض عايدة، لحادث سير مدبر.

الحلقة الثامنة عشر، شهدت تدبير سميحة زوجة إسماعيل الغول، حادث سير لـ عايدة، التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، بعد فك الفرامل في سيارتها، لكن الأخيرة نجت منه.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق التي تبحث عن الثأر لمقتل شقيقها علي، من سامح الغول، نجل سميحة، ما جعل الأخيرة تخطط للتخلص من عايدة من أجل الحفاظ على نجلها الهارب.

الحلقة شهدت اعتراف متولي الذي يعمل في فيلا حسن درغام، ووالد سائق سيارة الدكتورة عايدة، بأنه هو من دبر الحادث بعد تحريض سميحة زوجة الحاج إسماعيل لغول لقطع سلك الفرامل مقابل المال للتخلص من عايدة، التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

وينتظر المتابعون ما ستفعله عايدة من أجل الانتقام من عائلة الغول بعد اشتعال الصراع بينهما.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

ويُعرض مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC في تمام الساعة السابعة والنصف يوميا، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباح اليوم التالي.

يشارك غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.