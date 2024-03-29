مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. غادة عبد الرازق تتلقى صدمة كبيرة

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع الجمهور الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، بعدما كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة في صيد العقارب، وملامح من الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما ازدادت حدته وتطورت في الحلقة 18 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بعدما أشارت الحلقة إلى تلقى الدكتورة عايدة صدمة جديدة تتعلق بسامح الغول.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 18، وتلقت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق صدمة كبيرة وهي أنباء عن سفر سامح الغول إلى خارج مصر على مركبة غير شرعية، وهو ما أخبره بها المهندس شريف، خبير الكاميرات، وتأكدت منه بمساعدة رجالها والضابط حسام، دون أن تعلم بأن ذلك غير حقيقي، بل خطة مُدبرة من عائلة الحاج إسماعيل الغول.

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، حديث معتز مع الحاج إسماعيل الغول وزوجته سميحة يأخذ رأيهما في خطة جديدة يُفكر في تنفيذها لإبعاد عائلة الحاج حسن ضرغام عن الانتقام من ابنهما سامح الغول، وهي أقناع عائلة ضرغام بأن سامح الغول سافر إلى خارج مصر، واعتمدت خطته على الاستعانة بشخص آخر مقابل مبلغ من المال، يذهب إلى سمسار شهير يخبره بأن اسمه سامح الغول ويريد السفر إلى خارج مصر.

خطة مُدبرة من عائلة الغول

واتضحت خطة معتز التي اقترحها على الحاج إسماعيل الغول وزوجته سميحة في الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب وهي إيصال نبأ سفر سامح الغول إلى خارج مصر لعائلة الحاج حسن ضرغام، وأنه في حال غرقت المركب ستعرف عائلة ضرغام أن سامح مات وانتهى أمره وستصرف نظر عن الانتقام منه، وفي حال وصلت المركب إلى وجهتها ستقتنع عائلة ضرغام أن سامح الغول خارج مصر ولا يمكن الوصول إليه، كما أوضح معتز في شرح خطته أنه في حال لم تنجح الخطة وكُشف أمرها لعائلة حسن ضرغام ستكون عائلة الحاج إسماعيل الغول بعيدة عن الخسارة؛ إذ لا زال ابنها سامح الغول في مخبأه وتحت أعينها.

وبمجرد وصول هذا النبأ إلى الدكتورة عايدة، سيطرت عليها صدمة كبيرة، وأرسلت رجالها للتحقق من الأمر ليعودوا إليها بتأكيد الخبر، وهو ما توصلت إليه الشرطة أيضًا، لتبدأ في التفكير حول كيفية إعادة سامح الغول إلى مصر مرة أخرى.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.