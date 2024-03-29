مسلسل مليحة الحلقة الرابعة.. هل تستقر نسرين خاس في مصر؟

تصاعدت الأحداث حول أسرة مليحة «نسرين خاس»، وما حدث من هجوم مسلح خلال انتقالهم من ليبيا وعودتهم إلى فلسطين من خلال مصر، ليواجهوا هجوما من عصابات إرهابية مسلحة على حدود ليبيا وينقذهم الضابط أدهم «دياب» لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة الرابعة.

ونجح الضابط أدهم في إنقاذ أسرة مليحة في الحلقة السابقة، وتقدم له الشكر بعد أن انفعلت عليه «نسرين خاس» في المشفى الذين نقلوا إليه بعد إصابة بعض الجنود، لنرى ماذا سيحدث لأسرتها في مسلسل مليحة الحلقة الرابعة التي ستعرض الليلة عبر الشاشات.

مسلسل مليحة الحلقة الرابعة

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل على مشهد لوالدة أدهم «ميرفت أمين» وهي تشاهد خبر الهجوم على المعبر مما جعلها تهاتفه ولكنه لم يرد ليغمى عليها ظنا منه أنه أصابه مكروها.

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة مليحة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات والشعور بالحنين إلى أرضهم.