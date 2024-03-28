زفة الشهيد في الحلقة 3 مسلسل مليحة.. كيف ودع دياب زملاءه؟

في الدقيقة 23، بكى المشاهدون خلال مشاهدة الحلقة 3، من مسلسل مليحة، إذ ظهرالفنان دياب «المقدم أدهم» وهو يتلقى خبر استشهاد زملائه، بعدما تحول المعبر لساحة حرب، إثر عملية إرهابية، ليقف أمام جثامينهم يودعهم للمرة الأخيرة، قبل أن يتشحوا بعلم مصر لمثواهم الأخير.

دياب يودع زملاءه: «سبقتوني يا رجالة»

كلمات مؤثرة، ودع بها الفنان دياب «المقدم أدهم»، زملاءه، بعدما فاق داخل المستشفى، ليؤكد له أحد زملائه إنه نجا من الهجوم الإرهابي، إلا أن 5 من زملائه استشهدوا، وهو ما أصابه بصدمة ليذهب إلى الغرفة التي وضعت فيها الجثامين، قائلًا: «سبقتوني يا رجالة، ويعلم ربنا كنتوا أبطال».

في مشهد مهيب، خلال الحلقة 3 من مسلسل مليحة، جسد ما يحدث في الواقع، أثناء وداع الشهداء، في زفة الشهيد، على نغمات مؤثرة صاحبت المشهد، جاءت على النحو التالي: «لو يا أمى جيت ومعايا زفة.. نايم وملفوف في العلم.. وحياة غلاوتي متزعليش.. وبلاش دموع وبلاش آهات.. دي الطلقة دخلت من سكات».

«لا اتوجعت.. ولا اتفزعت.. وقفة زمن.. لحظة ثبات.. والنور بدأ يملىء المكان.. أزرعوا شجر .. فات اللى فات.. أزاي وانا واقف في صحراء.. اتبدلت كل الحجات.. وسمعت صوت بيقول لي أنسى. يا شهيد يا حي في جنة عيش.. فلما اجيلك ومعايا زفة .. نايم وملفوف في العلم.. وحياة غلاوتي متزعليش».