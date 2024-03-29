مسلسل مليحة الحلقة 4.. ماذا يحدث لأسرتها بعد إنقاذها من الحافلة؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الثالثة من من مسلسل مليحة، والتي بدأت باشتباك عنيف بين العناصر الإرهابية التي كانت تستقل الحافة نفسها التي كانت تنقل مليحة وأسرتها لمصر بعد هروبهم من العناصر المسلحة في ليبيا التي سيطرت عليها عام 2012، لتسفر تلك المعركة عن استشهاد 5 من الجنود المصريين، كما أصيب دياب الذي يؤدي دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود، لنرى ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 4 اليوم.

مسلسل مليحة الحلقة 4.. ماذا يحدث لأسرتها بعد إنقاذهم من الحافلة؟

وبالرغم من إصابة القائد أدهم إلا أنه استطاع إنقاذ جد مليحة من الحافلة التي كانوا يستقلونها والتي كانت قد أوشكت على الانفجار نتيجة المعركة التي دارت بين حرس الحدود والعناصر الإرهابية في مسلسل مليحة، وبسبب خوف مليحة التي تمثل دورها الفنانة سيرين خاس انفعلت على القائد أدهم بشكل حاد، الأمر الذي جعل الطبيب المعالج لجدها في المستشفى يخبرها عن شجاعة وبسالة القائد أدهم، ثم يطلب منها التوجه له في غرفته التي يتلقى بها العلاج لتعتذر منه، لنستكمل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 4 اليوم الجمعة الموافق 29 مارس.

مليحة تعتذر من أدهم

وعندما ذهبت مليحة للمقدم أدهم لتعتذر منه، أجابها بطريقة جعلتها تشعر أنه لم يتقبا اعتذارها، ما جعلها تنفعل عليه مرة أخرى.